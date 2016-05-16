بلماضي: واثق من تخطي عقبة الجيش

قال الجزائري جمال بلماضي، مدرب لخويا القطري، إن الفريق سيخوض مباراة قوية للغاية ضد الجيش غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

والتقى لخويا مع الجيش في أربع مناسبات حيث التقيا مرتين في الدوري ومرة في نهائي كأس قطر ومرة أخرى في الدور قبل النهائي من كأس الامير.

وقال: "ستكون المواجهة صعبة للغاية ومختلفة عن المواجهات السابقة، ولكني على ثقة بان اللاعبين قادرون على الخروج بالنتيجة التي تخدم مصلحتنا".

وأضاف: "هذه المباراة تأتي بعد المباراة الاخيرة التي فزنا فيها على الجيش وبالتالي ينتظرنا عمل فني كبير حتى نظهر بأسلوب مغاير وروح أخرى خاصة وأن المنافس خسر أمامنا وانتهت رحلته في كأس الأمير بسبب تعثره ضدنا مما يعني ان رغبة التعويض ستكون حاضرة من جانب لاعبيه".

وتابع: "كل شيء سيكون مختلفا في هذه المباراة سواء على الجانب النفسي والمعنوي وأرى انه من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في التكتيك للتعامل مع مثل هذه المواجهات خاصة واننا الآن في مسابقة قارية وليست مسابقة محلية مما يعني أن الحرص والعزيمة ستكون أكبر وكل فريق يريد الذهاب إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال وبالتالي ستكون المباراة صعبة على الفريقين".

وعن تخوفه من تشتت التركيز بسبب التفكير في لقاء الغد ومباراة نهائي كأس الامير يوم الجمعة المقبل، قال :"مباراة السد في نهائي كأس الأمير مهمة ولا يمكن ان نتجاهلها ولكن لدينا مباراة مهمة للغاية في بطولة دوري أبطال آسيا نعول عليها كثيرا ويجب بالتالي ان نفصل بين المباراتين حتى لا نخسر كلتيهما ونحن لن نقع في هذا الخطأ وسنفكر فقط في مباراة الجيش وبعدها سنفتح ملف النهائي".