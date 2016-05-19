محمد صلاح: مزاملة توتي شرف كبير

اعرب المصري الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي ، عن سعادته الغامرة بخوض المباراة الودية التي تجمع فريقه أمام الأهلي المصري الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات .

وأوضح صلاح، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه سعيد بالتواجد في دبي ومواجهة الأهلي الذي يعرف فريق روما قيمته كأكبر أندية إفريقيا والأكثر تتويجا في العالم، خاصة أن الفريق أنهى الموسم بشكل طيب.

وتحدث صلاح عن زمالته للأسطورة فرانشيسكو توتي قائلا : " إنه شرف لي أن أتواجد مع أسطورة مثل توتي في غرف خلع الملابس" .

كما علق صلاح على ازمته مع فريقه السابق فيورنتينا، بأنها اقتربت من الحل وفقا للتحكيم الدولي بين الطرفين .

وأضاف لاعب روما الإيطالي خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بودية الأهلي: "متأكد من صحة موقفي أمام الاتحاد الدولي "فيفا" في أزمة فيورنتينا وأثق أن العدالة ستقف إلى جواري".

ويواجه الأهلي ، فريق روما الإيطالي في السادسة مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد ... بعد أن التقى الفريقان مرتين من قبل، الأولى في عام 2002 وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، والثانية في 2008 وانتهت بفوز روما بثلاثة أهداف دون رد.