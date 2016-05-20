الأهلي المصري يتغلب على روما برباعية

انتزع النادي الأهلي المصري لكرة القدم، فوزا صعبا من فريق روما الإيطالي 4- 3 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل 2-2 حيث تقدم الأهلي بهدف سجله جون أنطوي في الدقيقة 13 وتعاد إدين دزيكو لروما في الدقيقة 20 قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني لروما في الدقيقة 41 لكن مؤمن زكريا ادرك هدف التعادل للأهلي بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني اضاف وليد سليمان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل ويليام فانكور لروما في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن أحمد الشيخ أضاف الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

يذكر أن هذه المباراة هي الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان حيث كانا قد إلتقيا لأول مرة في عام 2002 فاز خلالها الأهلي 2- 1 فيما أقيمت ثاني مباراة بين الفريقين في عام 2008 فاز وقتها روما ثلاثة أهداف نظيفة.

