العين يتجاوز بني ياس ويطير لنهائي الكأس

المصدر: أبو ظبي - د ب أ

تأهل فريق العين للمباراة النهائية بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بتغلبه على بني ياس 3- 2 اليوم السبت في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2 وسجل هدفي العين ومحمد عبد الرحمن ودانيلو مورينو اسبريليا في الدقيقتين 66 و85، فيما سجل هدفي بني ياس إسحاق بلفوضيل وعامر عبد الرحمن في الدقيقتين 89 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الوقت الإضافي تمكن العين من تسجيل هدف الفوز عن طريق لي ميونج جو في الدقيقة .111

ويلتقي العين مع الجزيرة في المباراة النهائية حيث كان الجزيرة قد صعد للمباراة النهائية أمس بتغلبه على الأهلي 3 - 2

يذكر أن العين كان قد توج بلقب الكأس في 6 مرات سابقة كان آخرها في موسم 2013 .2014