تاباتا يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

توج رودريجو تباتا بلقب أفضل لاعب في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم السبت، خلال حفل ختام الموسم الكروي 2015 - 2016 الذي أقيم بمركز قطر الدولي للمؤتمرات.

وحصل تاباتا لاعب نادي الريان على 59% من اجمالي الأصوات ليتفوق على منافسيه على الجائزة وهما مشعل عبد الله لاعب الأهلي وعبد الرزاق حمد الله لاعب الجيش.

كما حصل خورخي فوساتي مدرب الريان على جائزة أفضل مدرب في الموسم والتي كانت منحصرة بين صبري لموشي مدرب الجيش ويوسف آدم مدرب الأهلي وفوساتي.

وعبر فوساتي عن سعادته الغامرة بالحصول على الجائزة للمرة الثالثة خلال السنوات الطويلة التي قضاها في الدوري القطري سواء مع السد أو مع الريان مؤكدا أن هذا التتويج يعتبر بمثابة الحافز بالنسبة إليه ويدفعه لمزيد من البذل والعطاء حتى يكون في قيمة النجاحات الكبيرة التي حققها وثقة الأندية التي دربها موجها في نفس الوقت كل عبارات الشكر والتقدير للاعبيه ومسؤولي نادي الريان على ما حققه الفريق من نجاح في هذا الموسم الإستثنائي.

وفي ذات السياق تقاسم الثنائي رودريجو تباتا لاعب الريان وعبد الرزاق حمد الله لاعب الجيش جائزة منصور مفتاح لأفضل هداف في الدوري بتسجيل كل منهما 21 هدفا.

كما فاز عبد الكريم حسن لاعب السد بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما متفوقا على أحمد معين لاعب الجيش وعلي أسد زميله في نادي السد علما بأنه نال العام الماضي جائزة افضل لاعب تحت 21 عاما.

وفاز مشعل عبد الله مهاجم فريق الأهلي بجائزة تقديرية من مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري بعد أن وصل عدد أهدافه إلى 102 هدف خلال مسيرته الرياضية لتبلغ قيمة الجائزة 102 ألف ريال قطري (حوالي 30 ألف دولار أمريكي).

كما ذهبت جائزة أفضل رابطة جماهير إلى نادي الريان بعد الحضور المتميز لأنصاره ومشجعيه في أغلب مباريات الموسم ومساهمتهم في تحفيز اللاعبين والفوز بدرع الدوري بعد غياب طويل عن منصات التتويج في حين نال نادي الجيش جائزة أفضل جهاز إداري تقديرا للعمل الكبير الذي قام به ومساهمته في حصد لقب كأس قطر.

