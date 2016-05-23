الريان يعلن عن تمديد عقد فوساتي حتى 2018

أعلن مجلس إدارة نادي الريان القطري برئاسة سعود آل ثاني، تمديد عقد المدرب الأورغوياني خورخي فوساتي لموسم إضافي ليظل بذلك على رأس الجهاز الفني للفريق الأول حتى نهاية موسم 2017 - 2018 وذلك تقديرا للعمل الكبير الذي قام به هذا الموسم ومساهمته في تحقيق الريان للقب الدوري بعد غياب دام 21 عاما.

وبالرغم من حالة التوتر التي سادت علاقة المدرب بإدارة النادي بسبب انتقاده تأخر سداد مستحقات اللاعبين وهو ما أثر على تركيزهم في باقي منافسات الموسم وتعثر الفريق في مسابقتي كأس قطر وكأس الأمير لكن مجلس الإدارة اعتبر أن بقاء المدرب الاورغوياني ضروري لضمان الإستقرار الفني والإستفادة من خبرته الكبيرة في الملاعب القطرية بعد أن ساهم في تتويج السد بلقب دوري أبطال آسيا عام 2011 بالإضافة لقيادته للمنتخب القطري الأول.

وكان خورخي فوساتي قد توج السبت بلقب أفضل مدرب للموسم الرياضي 2015 - 2016 خلال حفل توزيع الجوائز الذي ينظمه الإتحاد القطري لكرة القدم بنهاية كل موسم رياضي، متفوقا على الفرنسي صبري لموشي مدرب فريق الجيش الحاصل على لقب كأس قطر ويوسف آدم مدرب فريق الأهلي.