الأهلي يقترب من الدوري بفوزه على المقاولون العرب

واصل الأهلي حملته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري المصري لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي والتاسع خلال مبارياته العشر الأخيرة في المسابقة إثر فوزه 3 / صفر على مضيفه المقاولون العرب في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وبات الأهلي بحاجة للحصول على ثماني نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية في المسابقة ليتوج باللقب رسميا دون النظر لنتائج ملاحقه المباشر الزمالك، صاحب المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام غريمه التقليدي.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 نقطة ليظل في المركز الرابع عشر (الخامس من القاع).

وافتتح النجم الجابوني ماليك إيفونا التسجيل للأهلي في الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة زميله عبدالله السعيد التي ارتدت من يد محمود أبوالسعود حارس مرمى المقاولون.

وتضاعفت معاناة المقاولون في المباراة بعدما اضطر للعب بتسعة لاعبين عقب حصول لاعبيه أحمد علي وأحمد عبدالعزيز (مودي) على البطاقة الحمراء في الدقيقة 23 لاعتراضهما على قرار حكم المباراة طارق سامي باحتساب الهدف.

ورفع المقاولون حالات الطرد التي تعرض لها لاعبوه في البطولة هذا الموسم إلى تسع حالات حتى الآن، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي يتلقى خلالها اللاعبان البطاقة الحمراء في المسابقة.

واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه بعدما عاد إيفونا لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 42 عقب متابعته تسديدة زميله وليد سليمان التي ارتطمت بالعارضة.

وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 بضربة رأس رائعة من متابعة لتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق إيفونا، لينفرد بصدارة هدافي الأهلي في البطولة حتى الآن برصيد 12 هدفا.

