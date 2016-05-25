التعادل ينهي مواجهة الترجي والنجم الساحلي

المصدر: تونس - د ب أ

خيم التعادل 2 / 2 على مباراة الترجي وضيفه النجم الساحلي في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين المؤجلة من الدوري التونسي لكرة القدم.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين اللذين يتنافسان الى جانب الصفاقسي على لقب الدوري هذا العام.

وبادر الترجي بالتسجيل في الدقيقة 33 عبر ركلة مباشرة سددها بإتقان اللاعب سعد بقير وتعادل بعدها النجم بهدف جاء من ضربة جزاء سجلها حمزة لحمر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل الترجي الهدف الثاني بضربة رأس من طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 53 لكن النجم أعاد الأمور الى نصابها بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة المدى لحمزة لحمر في الدقيقة .79

وشهدت المباراة طرد المدافع عمار الجمل في الدقيقة 65 من جانب النجم الساحلي والمهاجم طه الخنيسي في الدقيقة 76 من جانب الترجي.

وعزز النجم موقع في الصدارة بـ70 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية بفارق أربع نقاط أمام الصفاقسي، صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الترجي الذي يحتل المركز الثالث.

