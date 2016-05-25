الجيش القطري والعين الإماراتي يصعدان إلى ربع النهائي

صعد فريقا الجيش القطري والعين الإماراتي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما اجتازا عقبتي لخويا القطري وذوب آهن أصفهان الإيراني في دور الستة عشر للمسابقة.

واقتنص الجيش بطاقة التأهل رغم خسارته 2 / 4 أمام ضيفه لخويا في إياب دور الستة عشر، مستفيدا من انتصاره الكبير 4 / صفر في مباراة الذهاب، ليفوز 6 / 4 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وتقدم لخويا بهدف مبكر حمل توقيع ديوكو كالويتوكا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك ساردور راشيدوف التعادل للجيش في الدقيقة .37

وأعاد اسماعيل محمد التقدم للخويا بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و52، قبل أن يضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين عقب طرد تشيكو في الدقيقة 60 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاف تاي هي نام الهدف الرابع للخويا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما تكفل رومارينيو بتسجيل الهدف الثاني للجيش في الدقيقة .70

من جانبه، عوض العين تعادله المخيب 1 / 1 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه أمام ذوب آهن، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على مضيفه الإيراني في لقاء العودة، ليفوز 3 / 1 في مجموع المباراتين.

وافتتح ميونج جو لي التسجيل للعين في الدقيقة 12 بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة عن طريق عمر عبدالرحمن (عموري) من الناحية اليسرى، ليسدد اللاعب الكوري الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء على يسار محمد رشيد مظاهري حارس مرمى ذوب آهن.

واستغل العين المساحات الشاغرة في دفاع ذوب آهن، الذي اندفع لاعبوه نحو الهجوم من أجل إدراك التعادل، ليضيف دانييلو اسبيريليا الهدف الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة ساحرة من عموري انفرد على إثرها بالمرمى من منتصف الملعب، لينطلق بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسددها على يمين مظاهري داخل الشباك.

ولحق شاندونج ليونينج الصيني بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية بتعادله الثمين 2 / 2 مع مضيفه سيدني الأسترالي في وقت سابق اليوم.

وكان سيدني قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور الثمانية حيث كان متقدما 2 / 1 ولكن الفريق الصيني انتزع التعادل في الدقيقة 90 ليتأهل إلى دور الثمانية بفضل تسجيله هدفين خارج ملعبه بعدما انتهت مباراة الذهاب على ملعبه 1 / 1 .

وتقدم سيدني مرتين في مباراة اليوم بهدفين أحرزهما باراندون اونيل ورايان جرانت في الدقيقتين الثانية و46 وتعادل الفريق الصيني في المرتين بهدفين أحرزهما والتر مونتيلا وهاو جونمين في الدقيقتين 12 و90 فيما أهدر دييجو تارديللي ضربة جزاء للفريق الصيني في الدقيقة 77 تسبب فيها زاك أندرسون لاعب سيدني وطرد على اثرها من المباراة في الدقيقة 76 .

وانتزع إف سي سيول الكوري الجنوبي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية للمسابقة إثر فوزه 7 / 6 بركلات الترجيح على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز سيول بهدف نظيف سجله ديان داميانوفيتش في الدقيقة 29، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها الفريق الياباني يوم الأربعاء الماضي، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وسجل كارلوس ادريانو كروز الهدف الثاني لسيول في الدقيقة 94، قبل أن ينتفض أوراوا في الوقت المناسب ويسجل هدفين حملا توقيع تاداناري لي في الدقيقتين 112 و.115

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الرابع سجل جو يو هان الهدف الثالث لسيول، لينتهي الوقت الإضافي 3 / 2 لأصحاب الأرض ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الكوري.

يذكر ان قوانين الاتحاد الآسيوي للمسابقة تعتمد قاعدة التأهل بفضل الاهداف خارج القواعد في الوقت الاصلي فقط، وفي حال لجأ الفريقان الى التمديد تعتبر الاهداف المسجلة وكانها داخل الديار .