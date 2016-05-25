الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدوري

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تراجعه عن قرار الانسحاب من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، ليخوض بذلك الفريق المباراة المقررة اليوم الخميس أمام إنبي على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من المسابقة.

واتخذ مجلس إدارة النادي قراره بالتراجع عن الانسحاب في الاجتماع الطارئ الذي دعا له مرتضى منصور رئيس النادي ، بعدما أعلن الزمالك الأربعاء رفضه استكمال مسابقة الدوري الممتاز اعتراضا على أمور خاصة بالتحكيم.

وطالب أعضاء مجلس إدارة النادي في الاجتماع بضرورة استكمال مسابقة الدوري ونجحوا في إقناع رئيس الزمالك بالعدول عن فكرة الانسحاب وفقا لما جاء في بيان إعلامي صدر الخميس