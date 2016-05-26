كوبر: استبعاد غالي عن منتخب مصر ليس نهائيا

استنكر الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، الانتقادات التي يتعرض لها حاليا بسبب اختياراته للقائمة التي ستواجه تنزانيا الأسبوع المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 لكرة القدم في الجابون.

وقال كوبر في المؤتمر الصحافي اليوم الخميس: "من الصعب أن أوضح سبب عدم ضم أي لاعب أو اختيار آخر لأن هذا من اختصاصاتي وصعب أن أبررها".

واستبعد كوبر حسام غالي قائد المنتخب والأهلي من القائمة بسبب خلافات مع أسامة نبيه المدرب المساعد.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية مؤخرا أن غالي دخل في خلاف مع نبيه قبل المباراة التي فازت فيها مصر 1-صفر على نيجيريا في الإسكندرية في مارس الماضي.

وتابع المدرب المخضرم عبر مترجم: "ليس من المعقول قبل كل معسكر أن أبرر هذه الاختيارات ونحن مقبلون على مباراة مهمة أمام تنزانيا. حاسبوني بعد المباراة. من الوارد أن تكون اختياراتي خاطئة".

وأضاف: "استبعاد غالي ليس نهائيا ومن الممكن أن ينضم في معسكرات قادمة. كل لاعب موجود حاليا في المنتخب وارد ألا يكون معنا في فترة مقبلة. غالي لاعب متميز ومن الممكن إنهاء الأزمة خلال الفترة القادمة".

وبعيدا عن استبعاد غالي - البالغ عمره 35 عاما والذي خاض 74 مباراة دولية - لم تشهد تشكيلة كوبر العديد من التغييرات عن تلك التي واجهت نيجيريا مرتين في تصفيات كأس الأمم قبل شهرين.

وأشار مدرب مصر إلى أن فريقه لا يعاني مشكلة في حراسة المرمى رغم إصابة شريف إكرامي حارس الأهلي وعدم جاهزية أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وأضاف كوبر: "عصام الحضري قادر على حراسة مرمى المنتخب وهو يملك من الخبرة ما يؤهله لهذا الدور".

وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري عن سبب إلغاء مواجهة منتخب الكونجو الودية التي كان من المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي، وقال: "التصنيف الاستثنائي الذي سيصدره الاتحاد الدولي (الفيفا) بالنسبة القارة الإفريقية هو السبب الرئيسي في إلغاء هذه المباراة.

وزاد: "من المفترض أن التصنيف الشهري سيكون في الثاني من كل شهر لكن الفيفا قرر أن يكون تصنيف افريقيا من يوم 8 وحتى 10 يونيو وهذا معناه أنه حتى يوم 2 يونيو سنكون محافظين على التصنيف الخامس الذي يؤهلنا للعب ضمن التصنيف الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

واختتم: "الفوز على تنزانيا يضمن لنا التأهل ضمن التصنيف الأول دون النظر لنتائج المنتخبات الأخرى".

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط وبفارق خمس نقاط عن نيجيريا وست نقاط عن تنزانيا بعد انسحاب تشاد وإلغاء نتائجها.