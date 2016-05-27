الإصابة تبعد محرز عن منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، غياب الثنائي رياض محرز نجم نادي ليستر الإنجليزي، وياسين براهيمي لاعب خط وسط نادي بورتو البرتغالي، عن المباراة التي يحل فيها "محاربو الصحراء" ضيوفا على منتخب سيشل في الثاني يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للمنتخب سمح لكل من براهيمي ومحرز مغادرة المعسكر الذي يقيمه الفريق بالمركز التقني سيدي موسى، بعدما تأكد الجهاز الطبي من إصابتهما.

وكان وليد مسلوب لاعب نادي لوريان الفرنسي، غادر معسكر المنتخب الجزائري الأحد الماضي بداعي الإصابة، وتم تعويضه بأمير قراوي لاعب نادي مولودية الجزائر.

ويسافر المنتخب الجزائري، غدا السبت، إلى فيكتوريا عاصمة سيشل على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، علما بأنه يحتاج إلى نقطة واحدة لترسيم تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتتصدر الجزائر المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط متقدمة على إثيوبيا الوصيفة بخمس نقاط، بينما تحتل سيشل المركز الثالث بأربع نقاط، فيما تتذيل ليسوتو المجموعة بثلاث نقاط.