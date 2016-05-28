السيلية القطري يتعاقد مع الكاميروني إيفولو

أعلن نادي السيلية القطري لكرة القدم اليوم السبت، توصله إلى تفاق رسمي مع المهاجم الكاميروني بول إيفولو لاعب نادي التعاون السعودي لمدة موسم واحد ليغلق بذلك ملف المحترفين الأربعة بعد الاستغناء عن خدمات الكولومبي كارلوس بريسيادو.

وأظهر ايفولو مستويات جيدة مع فريق التعاون، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف خلال الموسم المنصرم وشارك في صناعة العديد من الأهداف ليساهم في الارتقاء بفريقه إلى المركز الرابع ضمن ترتيب الدوري السعودي.

وبهذه الصفقة أكمل بول إيفولو أضلاع محترفي السيلية وذلك بعد التجديد للروماني دراجوس جوريجوري والكاميروني رؤول لوي والبحريني فوزي عايش وسيشكل ايفولو دعما قويا لخط هجوم الفريق في الموسم الجديد وذلك لامتلاكه المهارة والسرعة والقوة التهديفية الكبيرة وبحكم أنه يلعب أساسيا في فريقه السابق التعاون السعودي وأنه قدم مستويات طيبة معه.

وحضر توقيع العقد عبدالله العيده رئيس مجلس إدارة نادي السيلية وفيصل المري إداري الفريق الأول وكان اللاعب قد خضع للفحص الطبي بمستشفى أسبيتار ومن المنتظر قيده رسميا خلال الفترة القادمة.

من جانبه قال الكاميروني إيفولو للموقع الرسمي لنادي السيلية عقب توقيع العقد: "أشعر بالفخر للعب في الدوري القطري والانضمام لنادٍ كبير مثل السيلية، ولمست مدى القوة والاثارة التي يتمتع بها الدوري القطري وهذا أمر إيجابي أيضا وبالتالي سعيد بهذه الخطوة التي أقدمت عليها خلال مشواري الكروي، وأتمني أن أكون عند حسن ظن مسؤوليه الذين اتاحوا لي هذه الفرصة المتميزة لخوض تجربة جديدة في مسيرتي".