باسم علي: يول أشاد بمستوياتي.. وأنتظر الفرصة

أكد باسم علي، لاعب النادي الأهلي المصري، على تلقيه إشادة من قبل الهولندي مارتن يول، المدير الفني، وذلك نظير المستويات التي يقدمها، مشيرا إلى أنه يتلقى فرصة المشاركة لتثبيت اسمه ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه.

وأضاف باسم علي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "طلب مني يول بذل جهدا أكبر في التدريبات والاستعداد للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأكد: "سأنتظر الحصول على فرصة للمشاركة لأتشبث بها لأثبت أنني أستحق مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق".

وعن حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، قال: "البطولة لا تزال في الملعب، لكن الأهلي الأقرب بقوة لحسمها".

واختتم علي تصريحاته قائلا: "كل لاعبي الفريق يتطلعون للفوز بالمباريات المقبلة لحسم لقب الدوري وللتركيز في مباريات دوري أبطال إفريقيا من أجل العودة للمشاركة في كاس العالم للأندية".