الفرنسية: ماليزيا تحتضن مواجهة السعودية والعراق

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم انه اختار ماليزيا مكانا للقاء الذهاب مع السعودية ضمن تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.



وذكر عضو الاتحاد العراقي يحيى كريم في اتصال مع وكالة فرانس برس "الاتحاد تشاور مع الجهاز الفني للمنتخب بصدد اختار ماليزيا لمباراة السعودية في ذهاب التصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال 2018 وابدى موافقته لعوامل عديدة تصب في مصلحة المنتخب".



ويستهل المنتخب العراقي مشواره في الاول من سبتمبر بملاقاة مضيفه المنتخب الاسترالي قبل ان يواجه السعودية ذهابا في السادس منه.



واضاف كريم "بعد لقاء استراليا يتوجه المنتخب الى ماليزيا وامامه متسع من الوقت للتحضير لمواجهة السعودية من جهة، ولسهولة توافد الجمهور العراقي الى كوالالمبور اذ لا يتطلب الامر تاشيرات سفر مسبقة الى هذه الدولة، من جهة اخرى".



وكان الاتحاد العراقي اختار ملعب مدينة مشهد الايرانية الذي يتسع لاكثر من ثلاثين الف متفرج، مكانا لمبارياته ضمن التصفيات الحاسمة باستثناء مباراة السعودية.



ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا اليابان واستراليا والامارات وتايلاند.



واشار يحيى كريم الى ان العراق سيفاتح الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن اختيار ماليزيا بعد تلقي موافقة الاتحاد الماليزي.

