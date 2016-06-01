هزاع بن زايد يصدر قراراً بحل مجلس إدارة العين

أصدر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وبصفته النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، قرارين يقضي الأول بحل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وينص القرار الثاني على حل مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وجه الشيخ هزاع بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الشركتين

وأضافت: أتى القراران انطلاقا من الحرص على ترسيخ دور المؤسسات في إعلاء القيم والثوابت والرموز الوطنية.

وخرج العين خالي الوفاض هذا الموسم بعد خسارته في نهائي كأس رئيس الإمارات أمام الجزيرة بركلات الترجيح يوم الأحد.

وفقد العين لقب الدوري لصالح الأهلي، بينما توج الوحدة بطلا لكأس المحترفين في وقت سابق من الموسم. وتأهل العين إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا برفقة منافسه المحلي النصر.