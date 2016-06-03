إكرامي: لم نحسم اللقب.. وتنتظرنا مواجهات مصيرية

أكد شريف إكرامي، حارس الأهلي المصري اليوم الجمعة، أن فريقه لم يحسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وتنتظره خمس مباريات مصيرية.



ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 68 نقطة من 29 مباراة بفارق خمس نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي وحامل اللقب والذي خاض 30 مباراة.



وتتبقى للأهلي أكثر أندية مصر تتويجا بالألقاب مباريات صعبة أمام الداخلية والمصري البورسعيدي والإسماعيلي والاتحاد السكندري والزمالك.



وقال إكرامي لموقع الأهلي على الانترنت إنه جاهز للمشاركة أمام الداخلية في مباراة مؤجلة يوم التاسع من يونيو الجاري، بعدما غاب عن الفوز الأخير 3-صفر على المقاولون العرب بسبب الإصابة.



وأضاف إكرامي: "أشعر بتحسن كبير وسمح لي الأطباء بالمشاركة في المران الجماعي استعدادا لمباراة الداخلية".



وزاد: "ستكون هذه المباراة (أمام سابع الترتيب) محطة صعبة ومهمة نحو استعادة اللقب ونعتبر المباريات الخمس المتبقية مسألة حياة أو موت".



وتابع: "الدوري لا يزال في الملعب ولم يحسم بعد والجهاز الفني نبهنا إلى خطورة الانسياق وراء كلام يهدف إلى تقليل حماس اللاعبين".



واختتم: "خبرة لاعبي الأهلي كبيرة وستساعدنا على اجتياز المرحلة الصعبة والتتويج باللقب".

