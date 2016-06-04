صلاح يعيد مصر للحلم الإفريقي بعد غياب 7 سنوات

عادت مصر لنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، بعد الغياب عن آخر ثلاث نسخ بفضل هدفين سجلهما محمد صلاح مهاجم روما الايطالي لتفوز 2-صفر على مضيفتها تنزانيا اليوم السبت.



وستعود مصر للمشاركة في بطولة الغابون 2017 بعدما غابت عن النهائيات منذ تتويجها باللقب السابع - وهو رقم قياسي - في 2010 في أنجولا.



وعززت مصر صدارتها للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط مقابل نقطتين لنيجيريا ونقطة واحدة لتنزانيا بعد انسحاب تشاد والغاء نتائجها.



وواصل صلاح هداف روما بدوري الدرجة الأولى الايطالي تألقه مع مصر في مشوار التصفيات وافتتح التسجيل قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول من ركلة حرة متقنة.



وأضاع علي ساماتا فرصة التعادل بعدما سدد ركلة جزاء - احتسبت ضد البديل عمرو وردة - فوق عارضة الحارس المخضرم عصام الحضري (43 عاما) في الدقيقة 54.



وبعد نحو خمس دقائق ضاعف صلاح التقدم بعدما تسلم تمريرة من عبد الله السعيد ليتخطى دفاع تنزانيا ويسدد في الشباك من مسافة قريبة.

