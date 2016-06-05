استبعاد يونس محمود عن تشكيلة المنتخب العراقي

استبعد مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل قائد أسود الرافدين وأبرز أعمدته يونس محمود عن التشكيلة التي تستعد لخوض الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكشف شنيشل اليوم الأحد في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العراقي عن قائمته الاولية التي ضمت 28 لاعبا وخلت من المهاجم يونس محمود.

وقال شنيشل في معرض حديثه إن: "إعطاء الفرصة للاعبين الاخرين الذين برزوا خلال موسم الدوري العراقي امر مهم وعلينا ان نعتمد عليهم اما الاسماء التي دافعت عن الوان المنتخب منذ 2007 نحترمها ومنها يونس محمود".

والمح شنيشل الى عدم رضاه واستيائه من تواجد اكثر من 12 لاعبا من المنتخب الاول ضمن صفوف المنتخب الاولمبي، مؤكدا الاستعانة بهم بعد انتهاء مهمة الاخير في اولمبياد ريو، وقال: "سنستعين بعدد من عناصر المنتخب الاولمبي بعد انتهاء مهمته في نهائيات مسابقة كرة القدم وسينضمون الى تشكيلة المنتخب قبل انطلاق التصفيات المصيرية".

ومن ابرز اسماء المنتخب العراقي الاول المتواجدة مع المنتخب الاولمبي ياسر قاسم واحمد ابراهيم وسعد عبد الامير وعلي عدنان وعلي حصني ومهند عبد الرحيم وامجد عطوان ومهدي كامل وعلي فائز وسعد ناطق وهمام طارق ومصطفى ناظم.

وضمت قائمة شنيشل الاولية التي تنتظر معسكرا محليا في اربيل شمال البلاد يبدا منتصف الشهر الجاري يستمر عشرين يوما، كلا من جلال حسن ومحمد كاصد ودلير محمد وكرار محمد وعلي لطيف وعباس قاسم وسامال سعيد وحسام كاظم واحمد ناظم وحسين فلاح وعصام ياسين وبيار ابو بكر وامجد وليد وحسين عبد الواحد وميرام خسرو ووسام مالك ومازن فياض وحمادي احمد وجاسم محمد وعلاءعبد الزهرة ومحمد شوكان ومصطفى جودة وشوان جلال وقيس العاني وريبين اسعد ونيل هادي والان محيي الدين.