كوبر: هدفنا تأهل مصر إلى مونديال روسيا

قال الأرجنتيني، هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، إنه وبداية من اليوم الأحد سيطوي صفحة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم وليتفرغ تماما لمرحلة المهمة في مشواره مع المنتخب المصري بالاستعداد لخوض تصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون 2017 بعد فوزه أمس السبت على تنزانيا 2-صفر وتصدره المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ودون هزيمة.

وكان منتخب مصر غاب عن نهائيات أمم افريقيا في النسخ الثلاث الماضية بعد فوزه بلقب البطولة في 2010.

وأضاف كوبر في تصريحات للصحفيين أثناء رحلة العودة من تنزانيا: "طموحات الجهاز الفني لا تتوقف مثلما هو شعور الجمهور المحب للمنتخب المصري الذي يأمل أن يراه في أفضل مستوى دائما".

وتابع المدرب: "الهدف الذي نعمل من اجله الآن هو التأهل لمونديال روسيا ليتواجد المنتخب في أكبر محفل عالمي لكرة القدم بعد غيابه عن المونديال منذ عام 1990".

ولم تتأهل مصر لكأس العالم منذ عام 1990 في ايطاليا تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

وقال كوبر: "المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل شاق من الجميع والأفضل بالنسبة لي هو من ينفذ واجباته المطلوبة حسب تعليماتي".

وأكد كوبر أنه مدرك تماماً للمسؤولية التي يحملها مع معاونيه في تحقيق هذه الطموحات وتطوير الأداء بشكل مستمر ليصل المنتخب للمستوى الذي يرجوه المصريون.

وسيبدأ منتخب مصر رحلة الاستعداد لتصفيات كأس العالم في غياب مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي قدم استقالة رسمية لوزير الرياضة اليوم في أعقاب حكم من المحكمة الإدارية العليا بحل الاتحاد لوجود أخطاء إدارية في عملية الانتخابات التي تمت قبل أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وقال حسن فريد القائم بأعمال رئيس الاتحاد ورئيس بعثة منتخب مصر العائد من تنزانيا "مهمة مجلس الإدارة انتهت عقب مباراة المنتخب مع تنزانيا، وسيتم تفعيل الاستقالة التي تقدم بها أعضاء المجلس كما تم الاتفاق مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة".

وأضاف فريد في تصريح عبر الموقع الالكتروني لاتحاد الكرة "تأجيل الاستقالة كان هدفه توفير الأجواء الهادئة للمنتخب قبل مواجهة تنزانيا المهمة والتي فاز بها منتخبنا وحافظ على ترتيبه في المركز الخامس على المستوى الإفريقي وضمن التصنيف الأول لمنتخبات القارة السمراء قبل سحب قرعة كأس العالم 2018 بروسيا".