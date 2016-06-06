الأرجنتيني اروابارينا يتولى تدريب الوصل الإماراتي

أعلن الوصل الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رودولفو اروابارينا دون الإعلان عن تفاصيل العقد.

وسيخلف اروابارينا مواطنه غابريال لكالديرون الذي اقيل من منصبه مؤخرا بسبب اختلاف في وجهات النظر مع ادارة نادي الوصل.

ويعد اروابارينا (40 عاما) من المدربين الشباب وبدا مسيرته التدريبية بعد اعتزاله كلاعب عام 2010 مع اتلتيكو تايغر (2011-2012) ثم قاد ناسيونال الاوروغوياني (2013-2014) وبوكا جونيورز (2014-2016).

وقاد اروابارينا فريقه بوكا جونيورز للفوز بثنائية الدوري والكأس لموسم 2015-2016 قبل ان تتم اقالته في مارس الماضي بعد الخسارة امام راسينغ كلوب صفر-1 في الدوري والبداية السيئة للموسم الجديد.