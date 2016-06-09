قمة عربية بين الجيش والنصر.. والعين يلاقي لوكوموتيف

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الخميس عن قمتين ساخنتين، الاولى عربية-عربية بين الجيش القطري والنصر الاماراتي، والثانية بين العين الاماراتي ولوكوموتيف الاوزبكستاني.

وفي شرق آسيا، خلفت القرعة مواجهتين صينية-كورية جنوبية، الاولى بين شنغهاي وتشونبوك هيونداي موتورز، والثانية بين اف سي سيول وشاندونغ.

وجنبت القرعة مواجهة العين والنصر وجها لوجه مثلما كان الأمر مع أندية شرق آسيا.

في المباراة الأولى، يلتقي الجيش مع النصر في قمة نارية يرغب من خلالها الفريقان في مواصلة مشواريهما الناجحين في المسابقة، فالجيش أزاح مواطنه لخويا من ثمن النهائي، فيما أطاح النصر بتراكتور سازي الايراني، علما بان الفريقين بلغا دور ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخهما.

وفي الثانية، يطمح العين إلى إحراز لقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2003 ومحو موسمه المخيب حيث خرج خالي الوفاض من الموسم الكروي، إثر خسارته في نهائي كأس الإمارات أمام الجزيرة بركلات الترجيح 5-6 (الوقت الأصلي 1-1)، وحلوله ثانيا في الدوري.

ويعد الموسم الأسوأ للعين منذ 2012. وسبق للنادي إحراز بطولة الدوري 12 مرة آخرها موسم 2014-2015.

ويدرك العين الذي تخطى ذوب أهان الايراني في ثمن النهائي، جيدا صعوبة مهمة امام لوكوموتيف الذي اخرج الهلال السعودي من الدور السابق.

وكان لوكوموتيف ضمن المجموعة الأولى في دور المجموعات الى جانب النصر وانهاه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة امام النصر، علما بأن المواجهتين بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 في دبي وصفر-صفر في طشقند.

وتبدو المواجهتان في شرق آسيا متكافئتين مع افضلية لتشونبوك بطل عام 2006.