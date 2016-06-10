ثنائية إيفونا تقرب الأهلي المصري من استعادة اللقب

سجل مالك إيفونا هدفين متتاليين في منتصف الشوط الثاني، ليقود الأهلي للفوز 2-صفر على الداخلية والاقتراب من استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

وأعاد الأهلي المتصدر الفارق مع الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط قبل أن يخوض كل فريق أربع مباريات.

ولدى الأهلي 71 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي، بينما خاض الزمالك العدد ذاته لكنه سيلعب مع اتحاد الشرطة غدا الجمعة. ويحتاج الأهلي خمس نقاط لإحراز اللقب.

واستحوذ الأهلي على الكرة لفترات طويلة في الشوط الأول، لكنه فشل في تهديد مرمى الداخلية إلا في مرات قليلة أخطرها عندما توغل عبدالله السعيد داخل المنطقة قبل أن يسقط بعد تدخل من رجب بكار.

وخرج السعيد محمولا على محفة وبدا أنه تعرض لإصابة في الكتف، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، بينما شارك رمضان صبحي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وساهم صبحي في منح الأهلي دفعة هجومية قبل أن يمرر زميله مؤمن زكريا الكرة إلى إيفونا الذي حولها من لمسة واحدة داخل المرمى في الدقيقة 63.

وبعد ست دقائق تلقى إيفونا- المنضم للأهلي في صفقة ضخمة قبل انطلاق الموسم قادما من الوداد البيضاوي المغربي - الكرة على حافة المنطقة وتخلص من منافسه ببراعة ثم سدد الكرة أرضية في المرمى.

وأنهى الداخلية - بقيادة مدربه الجديد فاروق جعفر - المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جهاد جنيدي، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتقدم المصري البورسعيدي إلى المركز الرابع بعد فوزه 2-صفر على الاتحاد السكندري بهدفي محمد مسعد وسعيد مراد ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتأخر بنقطتين عن وادي دجلة ثالث الترتيب.

وتأجل حسم بقاء أسوان في دوري الأضواء بعد خسارته 2-صفر أمام الإنتاج الحربي، كما فاز إنبي 2-1 على طلائع الجيش وتفوق مصر للمقاصة 1-صفر على غزل المحلة.

ويتقدم أسوان بعشر نقاط على الشرطة الذي سيكون في حاجة إلى الفوز على الزمالك للتمسك بفرصته الضعيفة في البقاء بالمسابقة وعدم مرافقة حرس الحدود وغزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية.