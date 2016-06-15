محمد حسين ينضم إلى الرفاع البحريني

عاد محمد حسين قائد منتخب البحرين إلى نادي الرفاع البحريني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية عقده الاحترافي مع النصر الشهر الماضي.

وأعلن حساب نادي الرفاع على "تويتر" عن انتقال حسين، وكتب: إدارة النادي تنهي إجراءات التعاقد مع الدولي السابق محمد حسين لتمثيل الرفاع في الموسم المقبل

وكان محمد حسين لاعباً في صفوف الرفاع مطلع العام 2013 عندما انتقل إلى النصر 6 أشهر قبل أن يمدد عقده مع الفريق 3 مواسم، وكان أحد العناصر التي حققت بطولة الدوري للنصر مرتين وبطولة كأس ولي العهد في 2014، وخرج معه وصيفاً في بطولة كأس الملك بنسخيتها الأخيرتين.

وأعلن حسين، قائد منتخب البحرين السابق، اعتزاله الدولي عقب نهاية كأس آسيا 2015 في أستراليا، وسبق له خوض تجارب احترافية في صفوف أهلي جدة والخريطيات القطرية والسالمية وكاظمة والقادسية في الكويت.

