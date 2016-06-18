الأهلي المصري يخسر بثلاثية أمام زيسكو الزامبي

خسر الأهلي المصري للمرة الثانية بنتيجة 3-2 خلال أقل من أسبوع واحد، وذلك في مستهل مشواره بدور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام مضيفه زيسكو الزامبي اليوم السبت.



وسجل كلاتوس تشاما هدفين ليمنح زيسكو أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضا الوداد البيضاوي المغربي وأسيك من ساحل العاج.



وخسر الأهلي بطل افريقيا ثماني مرات بنفس النتيجة أمام المصري البورسعيدي يوم الاثنين الماضي في الدوري المصري الممتاز.



وتقدم جون تشينجاندو بهدف لزيسكو بعد 28 دقيقة من تسديدة من حافة منطقة الجزاء أخفق الحارس شريف إكرامي في إبعادها.



لكن التعادل جاء سريعا عبر المهاجم جون أنطوي بعد ثلاث دقائق مستغلا تمريرة من الشاب رمضان صبحي.



وفي بداية الشوط الثاني أحرز تشاما هدفين خلال سبع دقائق أولهما من متابعة لتمريرة عرضية في غياب الرقابة والآخر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وقلص أنطوي الفارق في الدقيقة 68 بتسديدة أمام المرمى بعد جهد رائع للمتألق صبحي الذي راوغ أكثر من مدافع قبل أن يمرر الكرة.



وأخفق الأهلي في تجنب الخسارة الثانية على التوالي رغم محاولات مارتن يول لتنشيط الهجوم وإشراك وليد سليمان وعماد متعب.