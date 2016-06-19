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الزمالك يحقق فوزاً ثميناً في مشواره الإفريقي

المصدر: رويترز
فرحة زملكاوية سابقة
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حقق الزمالك المصري فوزا ثمينا خارج أرضه وتفوق 1-صفر على إنيمبا النيجيري في بداية مشواره بدور المجموعتين بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وسط أمطار غزيرة وأرضية سيئة، اليوم الأحد.

وتأخر انطلاق المباراة بسبب الأمطار لكن الزمالك احتاج إلى ثماني دقائق قبل أن يقابل باسم مرسي كرة عرضية من ناحية اليمين ويضعها برأسه في المرمى بعد خروج خاطئ من ثيوبيلوس أفيلوكاي حارس إنيمبا.

وأصبح رصيد الزمالك ثلاث نقاط، ويتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب إفريقي الذي فاز 2-صفر على مضيفه وفاق سطيف الجزائري في مباراة شهدت أعمال شغب أمس السبت.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس الزمالك العائد للتشكيلة الأساسية بعد غياب عدة فرص خطيرة وساهم مع الدفاع المنظم في الخروج بالانتصار.

كلمات دالّة

#الزمالك, #أبطال أفريقيا

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