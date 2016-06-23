الحمود: الكويت تطالب "الأولمبية" بتعويض مليار دولار

أعلن سلمان الحمود، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.

وقال الحمود في حديثه لـ"العربية": "الكويت تقدمت بدعوى تعويض بمبلغ مليار دولار في المحاكم العادية السويسرية ضد اللجنة الأولمبية الدولية حتى نبين أن لا يمكن لدولة مثل الكويت أن تعامل بمثل هذه الطريقة ويفرض عليها الإيقاف دون وجه حق ودون فتح تحقيق".

وأضاف في حديثه: "التعديلات التي أقرها مجلس الأمة للقوانين الرياضية مؤخرا أرضية أفضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة ونحن لا نهدف إلى إقصاء أشخاص معينين بل هدفنا مصلحة الكويت، هناك انقسام فمن يمثلنا هو من دعا وطالب بالإيقاف بمستندات وأوراق ظهرت بعد وقت، استغرب من موقف اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الكويتية وسعادتهم بالإيقاف على الرغم من أن القوانين ليس بها شبهة تدخل".