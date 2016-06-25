الأهلي يتجاوز الإسماعيلي ويتوج بطلاً للدوري المصري

توج الأهلي بطلا للدوري المصري في كرة القدم قبل مرحلتين من نهاية البطولة اثر فوزه على مضيفه الاسماعيلي 2-1، وتعادل مطارده وغريمه التاريخي الزمالك مع ضيفه المصري البورسعيدي 2-2 في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.

في المباراة الاولى، سجل رمضان صبحي (9) ووليد سليمان (12) هدفي الاهلي، والغاني ايمانويل باناهيني (17) هدف الاسماعيلي، فيما سجل محمد ابراهيم (65) وباسم مرعي (89) هدفي الزمالك، ومحمد مسعد (8) ومحمد اشرف (78) هدفي المصري في الثانية.

وصار رصيد الاهلي 74 نقطة وتقدم بفارق 7 نقاط على الزمالك، مقابل 53 للمصري صاحب المركز الثالث و47 للإسماعيلي الذي بقي سابعا.

وضمن الاهلي والزمالك المشاركة في دوري ابطال افريقيا في الموسم المقبل، علما بانهما بلغا ربع نهائي النسخة الحالية حيث خسر الاول مباراته الاولى في المجموعة الاولى، وفاز الثاني بمباراته الاولى في المجموعة الثانية.

على ملعب برج العرب في الاسكندرية، كانت البداية هجومية من الجانبين وسجل الاهداف الثلاثة خلال ما يزيد قليلا على ربع ساعة، وكان للتفاهم بين الغاني جون انطوي ومؤمن زكريا ورمضان صبحي اثرا كبيرا في فوز الاهلي.

وشكل تفاهم هذا الثلاثي خطورة هجومية كبيرة على مرمى الاسماعيلي وفرصة اولى بعد اختراق رمضان صبحي داخل المنطقة وارساله عرضية خطرة قطعها الحارس محمد عواد فلم تصل الى المنفرد انطوي.

واستمرت هجمات الاهلي على مرمى الاسماعيلي، ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف التقدم بعد عرضية من صبري رحيل في الجبهة اليسرى الى وليد سليمان الذر ارسلها عرضية عالية تابعها صبحي قوية برأسه فارتدت اليه من القائم الأيمن ثم اعادها دون عناء الى الشباك (9).

وعزز الأهلي تقدمه سريعا بإضافة الهدف الثاني بعدما احتسب الحكم ابراهيم نور الدين خطأ على حدود منطقة الجزاء وركلة حرة انبرى لها وليد سليمان ورفع الكرة من فوق الحائط البشري واسكنها الزاوية البعيدة عن الحارس محمد عواد (12).

وشعر لاعبو الاسماعيلي بحرج موقفهم واندفعوا سعيا لتعديل النتيجة، وهاجموا بكل خطوطهم ونجحوا سريعا في تقليص الفارق اثر ركنية وكرة مرتدة من دفاع الأهلي هيأها اسلام جمال برأسه لباناهيني الذي وضعها بسهولة على يسار الحارس شريف إكرامي (17).

وبدأ بعد ذلك مسلسل اهدار الفرص من الجانبين حتى نهاية اللقاء.

وعلى ملعب الاسكندرية، عانى الزمالك الامرين بعد ان افتتح المصري التسجيل في وقت مبكر خلافا لسير المباراة اثر مجهود فردي قام به محمد مسعد الذي توغل من الناحية اليمنى وراوغ المدافع محمد عادل جمعة وسدد بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمي أحمد الشناوي (8).

واندفع الزمالك المسيطر ميدانيا بشكل شبه مطلق الى الهجوم بكل خطوطه على حساب تراجع لاعبي المصري الى الدفاع وسدد علي جبر فوق العارضة (13)، وأهدر محمود كهربا فرصة هدف اكيد عندما أرسل محمد عادل جمعة عرضية رائعة من الناحية اليسرى قابلها كهربا برأسه مرت بجوار القائم الأيسر.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 65 لإدراك التعادل عن طريق محمد إبراهيم الذي أطلق كرة قوية من حدود المنطقة بعد ان وصلته مرتدة من الدفاع.

وتوترت الأوضاع بسبب الاحتكاكات بين لاعبي الفريقين واعتراضات الجهاز الفني للمصري، في وقت واصل فيه الزمالك اندفاعاته نحو الهجوم فزادت المساحات الشاسعة واستغلها رجال الدولي السابق حسام حسن احسن استغلال وسجلوا هدف التقدم الثاني من هجمة مرتدة بواسطة محمد اشرف الذي تابع كرة مرتدة من العارضة (78).

وعاد الزمالك للبحث مجددا عن التعادل بدل الفوز، وأنقذ الفلسطيني رمزي صالح مرماه من هدف إثر تصديه لرأسية باسم مرسي الذي نجح في تسجيل هدف التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بمتابعته كرة مرتدة من أقدام المدافعين.