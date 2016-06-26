الاتحاد الجزائري يتفق مع مليوفان لقيادة محاربي الصحراء

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الاحد عن التوصل الى اتفاق مع الصربي ميلوفان رايفاتش لتدريب المنتخب الوطني خلفا للفرنسي كريستيان جوركوف الذي ترك منصبه في ابريل الماضي.



وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الانترنت إن رئيسه محمد روراوة اتفق مع المدرب الصربي على قيادة الفريق في تصفيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا حيث أوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضم أيضا الكاميرون وزامبيا ونيجيريا.



كما تأهلت الجزائر الى نهائيات كأس أمم افريقيا 2017 المقررة في الجابون.



وأضاف الاتحاد ان رايفاتش "سيكون حاضرا في الجزائر بداية من منتصف شهر يوليو المقبل" للاعلان الرسمي عن تعيينه.



وقاد رايفاتش البالغ من العمر 62 عاما غانا لبلوغ دور الثمانية في كأس العالم 2010 كما أشرف على تدريب منتخب قطر ونادي الاهلي السعودي.



وكان المنتخب الجزائري ضمن فريقين فقط من افريقيا - بجانب نيجيريا - تجاوزا دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة في البرازيل

قبل عامين لكنها ستواجه الان اثنتين من أعرق دول كرة القدم في القارة في سعيها نحو بلوغ نهائيات روسيا.



وتضم المجموعة الثانية أيضا زامبيا بطلة كأس الأمم الافريقية 2012. وسبق لكل فرق المجموعة الأربعة الفوز بكأس الأمم وشارك ثلاثة

منها في كأس العالم الأخيرة ضمن خمسة ممثلين لافريقيا لكنهم سيتنافسون الان على بطاقة تأهل واحدة.



