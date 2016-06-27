الأهلي يوقف الاحتفالات ويبحث عن التعويض في إفريقيا

أوقف الأهلي احتفالاته باستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ووجه تركيزه سريعا لمحاولة التعويض في دوري أبطال افريقيا عندما يستضيف أسيك ممثل ساحل العاج غدا الثلاثاء.



وخسر الأهلي في الجولة الأولى من دور الثمانية (دور المجموعتين) خارج أرضه أمام زيسكو الزامبي 3-2 بعد عرض متواضع بينما سقط أسيك على أرضه بهدف أمام الوداد البيضاوي المغربي.



لكن الأهلي تلقى دفعة معنوية هائلة بعدما فاز 2-1 على الإسماعيلي يوم الجمعة الماضي ليحرز لقب الدوري المصري للمرة 38 قبل جولتين من النهاية ليصبح بوسعه التركيز الآن على دوري الأبطال.



وقال أحمد حجازي مدافع الأهلي لموقع النادي على الإنترنت: "إنها مواجهة صعبة وهامة حيث يسعى الفريق لتعويض الخسارة أمام زيسكو في بداية مشواره وتعديل وضعه".



وأضاف: "اللقاء لن يكون سهلا حيث يتمسك أسيك بحظوظه أيضا في التأهل عن المجموعة وهو ما يدركه لاعبو الأهلي لكن الخبرات هنا تلعب دورا كبيرا وخبرة لاعبي الأهلي كبيرة وتمكنهم من تجاوز عقبة أسيك وتصحيح المسار في البطولة".



وسيفتقد الأهلي مرة أخرى صانع اللعب عبد الله السعيد والمهاجم الجابوني مالك إيفونا بسبب الإصابة بينما من المرجح أن يتعافى رمضان صبحي - أبرز لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة - من كدمة بسيطة.



وإلى جانب صبحي الذي تلقى عرضا للانتقال لأوروبا سيدفع مارتن يول مدرب الأهلي بنفس التشكيلة الفائزة على الإسماعيلي وبوجود مؤمن زكريا ووليد سليمان خلف المهاجم الغاني جون أنطوي.



لكن الأمر المختلف أمام أسيك أنه سيكون بوسع الأهلي الحصول على دعم من حوالي 15 ألف مشجع بعد السماح بحضورهم على عكس المسابقات المحلية التي تقام بدون مشجعين.



وفي الواقع حضر أكثر من هذا العدد الأسبوع الماضي في استاد مختار التتش - مقر مران الأهلي - لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي وهو ما أتى بثماره بالفعل.



وقال محمد عبد العظيم "عظيمة" مساعد مدرب الأهلي: "الجهاز الفني واللاعبون لديهم إصرار كبير بعد استعادة البطولة المحلية على الفوز بالبطولة القارية من أجل العودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق طموحات الجماهير".



وسيحاول الوداد أن ينفرد بصدارة المجموعة الأولى ويقترب من التأهل للدور قبل النهائي عندما يستضيف زيسكو بينما تقام مباراة واحدة في المجموعة الثانية بين صن داونز الجنوب افريقي وإنيمبا النيجيري بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري بسبب شغب مشجعيه.



وسيحصل الزمالك على راحة في هذه الجولة وينفرد بصدارة المجموعة عقب فوزه 1-صفر خارج أرضه على إنيمبا بينما لا يملك صن داونز أي نقطة عقب إلغاء مباراته التي انتهت بفوزه على سطيف.



وسيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي على أن يتأهل الفائز باللقب للمشاركة في كأس العالم للأندية.