الأوروغوياني بيلوسو يتولى تدريب العربي القطري

فجر الشيخ خليفة بن جبر آل ثاني، الرئيس الجديد لنادي العربي مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه الاتفاق مع الاوروغوياني جيراردو بيلوسو لقيادة فريقه الموسم القادم خلفا للايطالي زولا الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي حتى الموسم القادم.

وكان زولا قد تولي تدريب العربي بداية الموسم الماضي ولم يحقق النتائج المرجوة وحل في المركز الثامن.

وجاءت مفاجأة رئيس العربي بعد قليل من اعتماد الجمعية العمومية للنادي التي عقدت مساء امس الاحد رئيسا للنادي حتى عام 2020.

وقال الشيخ خليفة بن جبر انه تعاقد مع بيلوسو لتدريب الفريق خلفا لزولا كما تم التعاقد مع المحترف التشيلي الفلسطيني الاصل لويس أنتونيو خيمينيز والمدافع الاوروغوياني فيديريكو بلاتيرو.

وأعلن رئيس العربي استمرار هداف الفريق باولينيو وعودة المهاجم النيجيري ايزيكيل المعار لفريق اندرلخت البلجيكي.