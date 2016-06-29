تجربة أيسلندا تلهم القطريين بالوصول إلى المونديال

اعتبر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ان ما حققه منتخب ايسلندا في كأس اوروبا المقامة في فرنسا يعتبر نموذجا لمنتخب قطر الساعي الى التأهل الى كأس العالم 2018.

وحققت ايسلندا انجازا تاريخيا بتأهلها الى ربع نهائي كأس اوروبا بتحقيقها مفاجأة من العيار الثقيل اثر الفوز على انجلترا 2-1 في ثمن النهائي يوم الاثنين.

وكانت ايسلندا تأهلت الى النهائيات الاوروبية للمرة الاولى في تاريخها، وهي باتت اصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في البطولة.

وقال رئيس الاتحاد القطري في تصريحات صحافية يوم الاربعاء "ان قلة عدد السكان في ايسلندا الذي لا يتجاوز ال300 الف نسمة يجعلها نموذجا من المفيد ان نستثمره كاتحاد في مسيرة الاعداد للمنتخب القطري الاول الذي يسعى بدوره لتحقيق حلم شعب عبر التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018".

وعدد سكان ايسلندا قريب جدا من عدد سكان قطر التي تعد نحو 300 الف نسمة، ولكن يعيش فيها قرابة 5ر2 مليون نسمة.

وتابع رئيس الاتحاد القطري عن الانجاز الايسلندي "بالتأكيد، يعتبر حافزا كبيرا للاعبين والجهازين الفني والاداري كي يبذلوا اقصى ما لديهم للوصول إلى الهدف المنشود".

وتأهل منتخب قطر الى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا، ويبحث عن التأهل الى كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه.

وسيشارك المنتخب القطري في كأس العالم عام 2022 تلقائيا كون النهائيات تقام على ارضه.

واعرب الشيخ حمد "عن اعجابه بالمنتخب الايسلندي الذي اقصى مؤخرا المنتخب الانكليزي من منافسات كأس اوروبا".

واضاف "ان اصرار اللاعبين وعزيمتهم وتفوقهم على انفسهم وعدم الاعتراف بالفروقات التاريخية والجغرافية والفنية يعتبر سر هذه الانجازات الايسلندية التي لم تبدأ اليوم بل منذ التأهل العام الماضي إلى نهائيات كأس اوروبا للمرة الاولى في تاريخها على حساب منتخبات عريقة، وهذا ما تم ترجمته بارتفاع مستوى تصنيف المنتخب الايسلندي من 131 عام 2012 إلى 23 عام 2015".

