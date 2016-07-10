الأهلي المصري يعلن تعاقده مع الشناوي

أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، تعاقده مع محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت لمدة خمس سنوات.



وقال عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلي لموقع النادي على الانترنت إن الشناوي (27 عاما) وقع العقد صباح اليوم بمقر النادي.



وأوضح سراج الدين: "تم التعاقد بتكليف من محمود طاهر رئيس النادي وبناء على طلب المدرب الهولندي مارتن يول".



ونشأ الشناوي في صفوف الأهلي لمدة ثمانية أعوام ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجيت وسبق له الانضمام لتشكيلة منتخب مصر.



وأضاف سراج الدين: "لم تكن للشناوي أي شروط عند التوقيع ورحب بالعودة لبيته ليكون إضافة قوية لحراس مرمى الأهلي في الفترة المقبلة".



وتعرض شريف إكرامي الحارس الأساسي للأهلي لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة من الجماهير ووسائل إعلام محلية والمدرب يول خاصة بعدما ارتكب خطأ فادحا تسبب في خسارة بطل مصر 2-1 على أرضه أمام أسيك القادم من ساحل العاج في دوري أبطال افريقيا في الشهر الماضي.



وبعد هذا الخطأ استبعد إكرامي من تشكيلة الأهلي في آخر مباراتين بالدوري المحلي أمام الاتحاد السكندري والزمالك بينما دفع يول بالحارس البديل أحمد عادل عبد المنعم.



وقال الشناوي لموقع الأهلي على الانترنت إنه فضل العودة للأهلي رغم تلقيه عرضا من أحد أندية البرتغال.



وأوضح: "أنا سعيد باللعب مجددا للأهلي بعد سبع سنوات ورحبت بالعودة لبيتي دون أن أشترط اللعب أساسيا".



وأضاف: "اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة وستكون المنافسة صعبة مع شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ لكنني جاهز للتحدي".