السفير البريطاني يستقبل صبحي قبل الانتقال إلى ستوك

استقبل السفير البريطاني جون كاسن يوم الاربعاء مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم رمضان صبحي في مقر السفارة بغاردن سيتي وسط القاهرة بعد انتقاله الى نادي ستوك سيتي الانكليزي لاربع سنوات مقابل 5 ملايين يورو.



وتم التقاط صور تذكارية للاعب والسفير الذي حاول تقليد نجم الاهلي في حركته الشهيرة من خلال الوقوف على الكرة.



وتمنت السفارة البريطانية على موقعها في شبكة الانترنت التوفيق لرمضان في ما اعتبرته "مغامرة اوروبية".



وتعاقد ستوك مع رمضان (18 عاما) لاربع سنوات مقابل 5 ملايين يورو اضافة الى مليون يورو عن نسبة المشاركة وحصول الاهلي على 15 في المئة من عائدات بيعه الى ناد اخر.



ومن المتوقع ان يتوجه رمضان قريبا الى لندن لاتمام اجراءات انتقاله.

