حبس حسام حسن في "طرة" .. وتحويله إلى المحكمة

احالت النيابة العامة في مصر الاربعاء حسن مدرب المصري البورسعيدي واثنين من مساعديه الموقوفين إلى محكمة جنح بتهم التعدي على مصور صحافي تابع لوزارة الداخلية عقب المباراة التي تعادل فيها مع غزل المحلة 2-2 الجمعة في ختام الدوري المصري لكرة القدم.

وأوقف حسام حسن، أحد أبرز لاعبي مصر عبر التاريخ، مع مساعده حسن مصطفى والمدير الاداري وليد بدر بعد أن وجهت لهم تهم "التعدي على موظف عام أثناء تأديته عمله والاعتداء عليه بالضرب وإتلاف الكاميرا".

يعرف حسن بعصبيته الشديدة وعدم سيطرته على انفعالاته وهو ما كلفه الدخول في كثير من المشكلات خلال مسيرته الكروية الرائعة.

وأظهرت كاميرات التلفزيون حسام حسن في وهو يجري بعصبية خلف مصور صحافي في الملعب قبل أن يسقطه ارضا وينهال عليه بالضرب. واتضح لاحقا ان المصور يعمل في وزارة الداخلية المصرية.

وحدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد سقوط النادي البورسعيدي في فخ التعادل ما افقده المركز الثالث (لصالح سموحة بفارق المواجهات المباشرة) وفرصة التأهل المباشر للمشاركة فى كأس الاتحاد الافريقي.

وقال مسؤول في نيابة الاسماعيلية ان النيابة العامة وجهت الى حسام ومساعده في أمر الاحالة الى محكمة الجنح تهم "السرقة والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والائتلاف"، فيما وجهت لبدر تهم "التعدي بالضرب، والائتلاف".

وكانت النيابة قررت الثلاثاء توقيف حسن ومساعديه 4 ايام على ذمة التحقيقات. وجرى نقل الثلاثة الى سجن طرة في جنوب القاهرة. وتجرى اولى جلسات المحاكمة السبت المقبل.

وحسام حسن (49 عاما) اسطورة كروية في مصر بعد ان سجل 83 هدفا دوليا للمنتخب المصري في الفترة من 1985 وحتى اعتزاله دوليا في 2006 وضعته في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين في العالم، كما انه ثاني أكثر لاعبي مصر وافريقيا حوضا للمباريات الدولية (170 مباراة).

ولعب حسام حسن لاندية الاهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والترسانة في مصر، وباوك اليوناني ونيوشاتل السويسري في مسيرته الكروية الطويلة الممتدة من 1984 وحتى اعتزاله اللعب كليا في 2007.

وامتهن حسن التدريب فور اعتزاله، وقاد منتخب الاردن الى الملحق بين خامس آسيا وخامس اميركا الجنوبية المؤهل الى نهائيات مونديال 2014 في البرازيل قبل ان يمنى بهزيمة ثقيلة على ارضه امام الاوروجواي في الاياب (صفر-5) بعد ان تعادل معه سلبا خارج قواعده في الذهاب.

ورغم مهاراته الكبيرة في الملعب وفي عالم التدريب، الا انه يتسبب دائما ومع شقيقه التوأم ابراهيم في مشاكل وازمات فاوقف مرات عدة سواء خلال عندما لكتن لاعبا او بعدما اصبخ مدربا بسبب تعديه لفظيا او بدنيا على منافسه.

وخلال فترة لعبه للاهلي في تسعينات القرن الماضي، اوقف 6 اشهر بعد ان القى بقميص فريقه بغضب على الارض اثر طرده في احد المباريات.

وتسبب وتوأمه ابراهيم في اشتباكات كبيرة اثناء لقاء لمنتخب مصر في لبنان في العام 1995.

كما احدث وشقيقه ازمة كبيرة مع الجمهور الجزائري خلال مباراة امام فريق شبيبة بجاية اثناء تدريبه للمصري البورسعيدي في العام 2009.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري ايقاف حسن 3 مباريات وتغريمة 10 الاف جنيه ل"سلوكه غير الرياضي" في الاحداث الاخيرة.

