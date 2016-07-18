العربي القطري يضم التشيلي خيمينيز إلى صفوفه

وقع المهاجم التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز عقد انتقاله إلى نادي العربي القطري لمدة موسمين.

وبات خمينيز (32 عاما) الذي شارك في تدريبات فريقه الجديد، الاثنين، استعدادا لانطلاق الموسم في 15 سبتمبر، المحترف الثالث في صفوف العربي إلى جانب هدافه البرازيلي باولينيو والمهاجم النيجيري ايموه ايزكيل، على أن يبقى محترف رابع ومن المتوقع أن يكون مدافعا.

وسيكون العربي التجربة الثالثة لخيمينيز في منطقة الخليج بعد ان دافع عن الوان الأهلي الإماراتي (2011-2015) ومواطنه النصر (2015-2016)، علما بأن الدولي السابق الذي لعب 26 مباراة مع منتخب بلاده من 2004 حتى 2011، دافع عن ألوان اندية اوروبية كبيرة مثل فيورنتينا ولاتسيو وانتر وبارما الايطالية ووست هام يونايتد الانجليزي.

وتوج خيمينيز بلقب الدوري الإيطالي مع انتر عامي 2008 و2009 اضافة الى الكأس السوبر الايطالية عام 2008.