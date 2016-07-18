صن داونز يسقط الزمالك في القاهرة

مني الزمالك بخسارة مفاجئة على أرضه وتعثر 2-1 أمام ماميلودي صن داونز ممثل جنوب افريقيا في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم الأحد.



وتقدم صمويل مابوندا بهدف لصن دوانز في الدقيقة 18 بعدما تابع كرة مرتدة من القائم.



وأدرك محمد إبراهيم التعادل في الدقيقة 37 قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الكاحل في بداية الشوط الثاني ويخرج من اللقاء.



وأحرز كاما بيليات هدف الانتصار لصن دوانز في الدقيقة 67.



وانفرد صن داونز بصدارة المجموعة الثانية - التي تضم ثلاثة فرق بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري - وأصبح رصيده ست نقاط ويتقدم بثلاث نقاط على الزمالك قبل مباراة الفريقين بعد عشرة أيام.



ويتذيل إنيمبا النيجيري المجموعة بلا رصيد بعد الخسارة مرتين.



ويتأهل أول فريقين إلى الدور قبل النهائي.

