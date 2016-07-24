الأهلي المصري يستعيد "نيدفيد" و "بيكهام"

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، أنه قرر استعادة الثنائي كريم وليد "نيدفيد" وأحمد رمضان "بيكهام" بعد انتهاء فترة إعارتهما.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي: "الهولندي مارتن يول مدرب الفريق استقر بشكل نهائي على عودة الثنائي كريم وأحمد إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إعارتهما".

وشارك كريم مع وادي دجلة بالموسم المنصرم بينما كان يلعب رمضان في صفوف حرس الحدود وسجل كل لاعب منهما هدفا في فوز مصر4 -صفر على أنجولا في تصفيات بطولة افريقيا تحت 20 عاما أمس السبت.

وتفوقت مصر 5-صفر في مجموع المباراتين بالدور الأخير من التصفيات لتضمن التأهل لنهائيات بطولة افريقيا العام المقبل.

وقال عبدالحفيظ أيضا إن يول طلب عودة محمد رزق بعد انتهاء إعارته مع طلائع الجيش من أجل متابعته في المران قبل حسم قراره.

وأضاف قائد الأهلي السابق أن هذا الثلاثي سيلتحق بمران الفريق بعد العودة من المغرب ومواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال افريقيا يوم الأربعاء المقبل.

كما وافق الأهلي على تجديد إعارة لاعبه محمد حمدي زكي لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم المقبل.

ودعم الأهلي صفوفه بإعلان التعاقد مع الحارس محمد الشناوي والمهاجم مروان محسن كما ذكرت تقارير محلية أنه توصل لاتفاق مع الصفاقسي التونسي لضم قائده علي معلول.