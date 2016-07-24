المنشطات تهدد تواجد إيهاب عبدالرحمن في ريو

قال أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية للكشف عن المنشطات (نادو) يوم الأحد إن المنظمة هي من قامت بسحب العينة التي سقط فيها إيهاب عبد الرحمن صاحب فضية رمي الرمح في بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة وثبت إيجابيتها بعد التحليل.



وسيحرم عبد الرحمن (27 عاما) من المشاركة في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية أوائل الشهر المقبل في حال ثبوت ايجابية العينة الثانية التي ستفحص يوم الإثنين.



ونال عبد الرحمن ميدالية فضية في بطولة العالم في بكين العام الماضي ليمنح مصر أول ميدالية في تاريخها في ألعاب القوى وكان من أقوى المرشحين لتكرار تألقه في ريو.



وأضاف غنيم لرويترز اليوم "مسؤولو المنظمة توجهوا إلى عبد الرحمن في منزله في محافظة الشرقية (شرق القاهرة) في ابريل الماضي وأخذت عينة منه وأرسلت إلى معمل برشلونة الذي أبلغنا اليوم بإيجابيتها.



"أبلغنا الاتحادين المحلي والدولي لألعاب القوى بالنتيجة وطلب الاتحاد المصري تحليل العينة الثانية وسيتم ذلك صباح الغد."



وكشف غنيم عن الإجراءات المتبعة بعد تحليل العينة الثانية بقوله "لو جاءت سلبية سيسافر إلى ريو ولو ايجابية ستعقد جلسة استماع للاعب بعدها توقع عليه العقوبة ومن حقه الاستئناف عليها خلال 21 يوما أمام لجنة الاستئناف الوطنية التابعة للجنة المنشطات المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا."



وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لرويترز "تلقينا بمزيد من الأسف سقوط إيهاب عبد الرحمن في اختبار تعاطي المنشطات. طلبنا تحليل العينة الثانية وسيتم تحليلها غدا ونتمنى أن تكون العينة الثانية سلبية."



وأضاف "إذا ما فقدنا فرصة ذهاب إيهاب عبد الرحمن للأولمبياد فاننا نملك متسابقين اخرين في ألعاب القوى وغير ألعاب القوى بوسعهم تحقيق حلم الجماهير المصرية في الفوز بميدالية أولمبية."



وكان وليد عطا رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى قال مؤخرا لرويترز إن طبيعة المنافسة ستحدد مكان عبد الرحمن على منصة التتويج ووصفه بأنه "أقوى المرشحين لنيل ميدالية ضمن بعثة مصر الاولمبية."

