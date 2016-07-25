الزمالك يضيف 3 لاعبين إلى قائمته الإفريقية

قرر محمد حلمي، مدرب الزمالك، وصيف بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأحد، قيد ثلاثة لاعبين جدد في القائمة الإفريقية للفريق المشارك في دوري الأبطال.

واللاعبون هم إسلام جمال وإبراهيم صلاح بعد نهاية إعارتهما في الإسماعيلي وسموحة على الترتيب، وكذلك علي فتحي المنضم حديثا من المقاولون العرب.

وانضم جمال وفتحي إلى بعثة الفريق التي توجهت اليوم الاحد إلى جنوب افريقيا لمواجهة ماميلودي صن داونز يوم الأربعاء المقبل ضمن المجموعة الثانية بدور الثمانية لدوري الأبطال بينما غاب صلاح.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، ويتقدم بثلاث نقاط على الزمالك قبل لقاء الفريقين في جنوب افريقيا.

ويتذيل إنيمبا النيجيري المجموعة بلا رصيد من مباراتين. ويتأهل أول فريقين إلى الدور قبل النهائي.

ولا تزال فرصة الزمالك بطل إفريقيا خمس مرات قوية في التأهل لقبل النهائي رغم الهزيمة في ظل وجود ثلاثة فرق فقط في المجموعة بدور المجموعتين عقب استبعاد وفاق سطيف الجزائري بسبب شغب جماهيره في لقاء سابق أمام صن داونز.