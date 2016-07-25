معلول ينضم إلى صفوف الأهلي المصري

قال الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم الاثنين، إنه ضم التونسي علي معلول ظهير أيسر الصفاقسي التونسي لأربعة أعوام.



وأعلن الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولات في مصر عبر موقعه على الإنترنت أن: "عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالنادي استقبل معلول في مطار القاهرة اليوم، قادما من تونس واصطحبه إلى مكتب محمود طاهر رئيس النادي".



"وقام محمود طاهر رئيس النادي بالترحيب باللاعب والتأكيد على أنه إضافة قوية للأهلي على كافة المستويات".



وأضاف النادي في بيان: "بعد الترحيب باللاعب قام معلول بالتوقيع على عقود انضمامه رسميا للأهلي لمدة أربع سنوات".



ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة.



وارتدى معلول البالغ عمره 26 عاما قميص ناديه الجديد أثناء توقيع العقد.



ومعلول ثالث صفقات الأهلي للموسم الجديد بعد محمد الشناوي حارس بتروجيت ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي.



ومن المرجح قيد الظهير الأيسر التونسي في القائمة الافريقية لبطل مصر الذي سيلتقي يوم الأربعاء المقبل مع الوداد البيضاوي في المغرب ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعتين بدوري الأبطال.



ومعلول هو هداف الدوري التونسي الموسم الماضي برصيد 16 هدفا رغم أنه مدافع وساهم في احتلال الصفاقسي المركز الثالث خلف النجم الساحلي والترجي.



وقاد الصفاقسي - الذي خاض معه نحو 200 مباراة منذ 2009 - للقب كأس الاتحاد الافريقي 2013 ولقب الدوري المحلي في العام ذاته.



وشارك معلول في 13 مباراة مع المنتخب التونسي منذ 2013.