الكويت.. المحطة الجديدة في مسيرة فراس الخطيب

أعلن نادي الكويت بطل كأس الاتحاد الآسيوي السابق يوم الثلاثاء عن تعاقده مع المهاجم السوري فراس الخطيب في صفقة انتقال حر.



وقال عادل عقلة مدير الكرة في نادي الكويت الفائز بالدوري الكويتي 12 مرة لحساب النادي على تويتر "تم التوقيع مع المحترف السوري فراس الخطيب ليلعب في صفوف الفريق لمدة موسم واحد."



وبدأ الخطيب (33 عاما) مسيرته مع نادي الكرامة السوري عام 2000 قبل أن ينتقل لنادي النصر الكويتي في موسم 2002-2003 ومنه إلى غريمه العربي بين 2003-2009. كما قضى في 2005 فترة اعارة مع الأهلي القطري.



كما لعب للقادسية الكويتي وأم صلال القطري واحترف في العراق في موسم 2012-2013 قبل أن ينتقل الى شنغهاي شينهوا الصيني في موسم 2013-2014.



وسيقيم نادي الكويت بقيادة المدرب الفرنسي لوران بانيد معسكرا في تركيا بين السابع و21 اغسطس استعدادا للموسم الجديد.



واحتل الكويت المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي خلف القادسية البطل والسالمية الوصيف.

