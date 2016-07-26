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مدرب الأهلي ينصح مورينيو بمتابعة رمضان صبحي

المصدر: القاهرة - فرانس برس
يول ومورينيو في مباراة سابقة
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كشف مدرب الاهلي المصري مارتن يول بانه نصح نظيره في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو بمتابعة الجناح المصري رمضان صبحي الذي انتقل الاثنين رسميا الى صفوف ستوك سيتي مقابل 5 ملايين جنيه استرليني (6 ملايين يورو).

وقال يول "بعثت برسالة الى جوزيه مورينيو الذي يتواصل معي دائما وطلبت منه مراقبة رمضان عن كثب بعد انتقاله الى صفوف ستوك سيتي لانه لاعب رائع ويستطيع اللعب في مانشستر يونايتد في المستقبل".

واضاف "حاولت الاحتفاظ بخدمات صبحي لكنه كان مصرا على الانتقال الى الدوري الانكليزي الممتاز".

وتابع "اتمنى له التوفيق في انجلترا وساكون داعما له دائما".

كلمات دالّة

#مارتن يول, #مورينيو, #رمضان صبحي, #مانشستر يونايتد, #ستوك سيتي

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