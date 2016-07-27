الأزمة المالية تهدد استعداد منتخب العراق قبل التصفيات

تهدد المشاكل المالية والعوز الذي يواجهه الاتحاد العراقي لكرة القدم هذه الأيام مستقبل منتخباته وتلقي بظلالها القاتم على مهامها وفي مقدمتها المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في منافسات التصفيات النهائية لمونديال 2018.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود "بدأنا فعلا الآن نواجه مشاكل قاسية وصعبة على المستوى المالي بعد أن أخذت ميزانية الاتحاد بالتناقص وربما تتلاشى تماما في الوقت الذي تنتظر فيه منتخباتنا أكثر من مهمة قارية ودولية".

وأشار مسعود الى ان "الاتحاد يحاول اقامة معسكرات خارجية ومحلية للمنتخب في الوقت الحاضر، لكن في الايام المقبلة لا نستطيع تأمين ذلك والجميع يطالبنا بالنتائج ،كيف نحقق ذلك و لا يمكننا ان نؤمن مكافآت متواضعة للاعبين".

ويعول الاتحاد العراقي على مبادرات تقدم عليها بعض الاتحادات الخليجية وهي تستقبل المنتخبات العراقية في معسكرات قصيرة تتكفل بتغطية نفقاتها مقابل اجراء المباريات الودية التجريبية مع المنتخبات العراقية.



ويستعد المنتخب العراقي الاول للدخول في معسكر خارجي في قطر مطلع الشهر المقبل لمدة اسبوع يلتقي خلاله نظيره القطري وديا في الثامن منه.



وينتظر المنتخب العراقي استهلالا صعبا في رحلة التصفيات المؤدية الى نهائيات كاس العالم في روسيا 2018 عندما يحل ضيفا على نظيره الاسترالي في الاول من سبتمبر المقبل في بيرث الاسترالية قبل ان يشد رحاله الى ماليزيا لمواجهة السعودية بعد خمسة ايام من ذلك التاريخ.



واضاف مسعود" نامل ان تلفت هذه العراقيل والمشاكل المالية الحادة انظار الجهات الحكومية المعنية للإسراع بتقديم دعم مالي لإنقاذ مشوار منتخباتنا وفي مقدمتها المنتخب الاول ،سنذهب مستقبلا الى تلك الاستحقاقات بما هو متاح امامنا من امكانات مادية متواضعة جدا وربما لا نستطيع مواصلة المشوار لان كل شيء سينفد".



وينتظر المنتخب العراقي للشباب ايضا مهمة لا تقل صعوبة وذلك بمشاركته في نهائيات اسيا المقررة في البحرين في تشرين اول/اكتوبر المقبل وكذلك منتخب الناشئين الذي يعسكر الان في قطر وقبلها كان في الإمارات على نفقة الاتحاد الاماراتي، يستعد هو الأخر للمشاركة في النهائيات القارية في الهند نهاية العام الجاري.



ويعتمد الاتحاد العراقي لكرة القدم هذا العام على ميزانية مالية مخصصة له قدرها أربعة ملايين ومائتين وخمسين إلف دولار تدفع معظمها رواتب وعقود مدربي المنتخبات والأجهزة الفنية العاملة معها.

