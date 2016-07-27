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اليوناني دونيس مدرباً للشارقة الإماراتي

المصدر: العربية.نت
دونيس مع خورخي داسيلفا قبل مواجهة كأس السوبر السعودي 2015
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تعاقد نادي الشارقة الاماراتي لكرة القدم يوم الاربعاء مع اليوناني جيورجيوس دونيس للاشراف على فريقه لمدة سنتين بدلا من المحلي عبد العزيز العنبري.
وسيعلن الشارقة لاحقا في مؤتمر صحافي تفاصيل التعاقد مع دونيس الذي اشرف الموسم الماضي على الهلال السعودي قبل ان يقال من منصبه في مايو بسبب سوء النتائج.

وكان الشارقة عانى في الموسم الماضي ولم يضمن البقاء في الدرجة الاولى حتى الجولة قبل الاخيرة حيث احتل المركز 11 في الدوري.

ويتطلع الشارقة صاحب الرقم القياسي مع الاهلي في مسابقة الكأس المحلية( 8 مرات) الى تغيير الصورة من خلال التعاقدات الاخيرة ومن بينها ضم الثنائي الفنزويلي جيلمين ريفاس قادما من اتحاد جدة والمدافع ووكر روميرو، ومهاجم النصر الاماراتي جمال ابراهيم.

كلمات دالّة

#دونيس, #الهلال, #الشارقة

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