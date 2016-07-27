هدف عكسي يجدد فوز صن داونز على الزمالك

صعد صن داونز بطل جنوب افريقيا إلى قبل نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الزمالك المصري 1-صفر في المجموعة الثانية بدور المجموعتين يوم الأربعاء.



وجاء هدف أصحاب الأرض عبر علي جبر مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه قبل النهاية بعشر دقائق.



وحافظ الزمالك على المركز الثاني في المجموعة - المكونة من ثلاثة فرق فقط بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري بسبب شغب المشجعين - برصيد ثلاث نقاط وبات رصيد صن داونز تسع نقاط من ثلاثة انتصارات بينما يتذيل إنيمبا النيجيري المجموعة دون رصيد من النقاط.



وأمام الزمالك فرصة للتأهل إلى قبل النهائي في حال حصوله على نقطة من مباراته المقبلة أمام بطل نيجيريا الشهر المقبل ليتأهل كثاني المجموعة.

