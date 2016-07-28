الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع مبارك بوصوفة

اعلن نادي الجزيرة التعاقد مع مبارك بوصوفة لاعب الوسط منتخب المغرب لمدة موسمين.

والتحق بوصوفة امس بمعسكر الجزيرة في هولندا، علما بان الفريق الاماراتي يضم ايضا المونتينغري ميركو فوتشينيتش والبيروفي جيفرسون فارفان والكوري الجنوبي بارك جونغ وو والبرازيلي تياغو نيفيز.

ولعب بوصوفة (31 سنة) مع غنت البلجيكي الموسم الماضي على سبيل الاعارة قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي الذي يلعب له منذ 2013.

كما سبق لبوصوفة الذي خاض 40 مباراة دولية مع المغرب والمولود في مدينة امستردام الهولندية ان لعب ايضا لاندرلخت البلجيكي (2006-2011) وانجي الروسي (2011- 2013).

