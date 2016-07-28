فريق لاجئين أولمبي يشكله سوريان وسودانيون جنوبيون

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في الثالث من يونيو الماضي أن أول فريق أولمبي من اللاجئين سيتألف من عشرة رياضيين و12 مسؤولا وسينافس تحت العلم الاولمبي في قرار يهدف لابراز أزمة اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

* رامي أنيس (سوريا) - سباحة.

ولد رامي أنيس البالغ عمره 25 عاما في حلب بسوريا لكنه فر في 2011 إلى تركيا مع عائلته بعد اندلاع الصراع في بلاده قبل أن يستقر في بلجيكا في نهاية العام الماضي بعد أن نجا مع شقيقه من الغرق أثناء عبور بحر إيجه إلى اليونان.

ساعدته السباحة البلجيكية الاولمبية كارين فيرباوفين على دخول عدة بطولات في بلجيكا وفرنسا بعد أن ظل أربع سنوات لا يشارك في أي بطولة.

شارك مع سوريا في دورة الألعاب الآسيوية في 2006 و2010 وبطولة العالم مرتين وبطولة العالم داخل الأحواض القصيرة مرة واحدة.

* يسرا مارديني (سوريا) - سباحة.

ولدت يسرا مارديني البالغ عمرها 18 عاما في دمشق وفرت مع عائلتها من سوريا في 2015 إلى لبنان قبل أن تصل تركيا.

نجحت مع شقيقتها وشخص اخر في إنقاذ 17 شخصا بعد أن دفعوا القارب لمدة ثلاث ساعات ونصف عند عبور بحر إيجه من ازمير في تركيا إلى اليونان.

وتعيش حاليا مع عائلتها في برلين وتتدرب في نادي فاسرفروينده شبانداو.

شاركت مع سوريا في بطولة العالم 2012 داخل الأحواض الصغيرة في سباقي 200 و400 متر سباحة حرة.

* انجلينا ناداي لوهاليث (دولة جنوب السودان) - ألعاب قوى.

ولدت انجلينا ناداي لوهاليث البالغ عمرها 21 عاما في جنوب السودان لكنها اضطرت إلى مغادرتها بسبب الحرب الأهلية إلى كينيا في 2002 وهي في الثامنة من عمرها. لم تتقابل مع عائلتها منذ مغادرتها جنوب السودان وحتى الآن. ستشارك في سباق 1500 متر.

* باولو اموتون لوكورو (دولة جنوب السودان) - ألعاب قوى.

ولد باولو اموتون لوكورو البالغ عمره 24 عاما في جنوب السودان وفر من بلاده إلى كينيا في 2006. عاش مع أحد أقاربه لمدة ثلاث سنوات بعد الهروب من جنوب السودان. سيشارك في سباق 1500 متر.

* روز ناثيك لوكونين (دولة جنوب السودان) - ألعاب قوى.

ولدت روز ناثيك لوكونين البالغ عمرها 23 عاما في جنوب السودان وفرت مع عائلتها وهي في العاشرة من عمرها إلى كينيا بسبب الحرب الأهلية. عاد والداها إلى السودان مرة أخرى. يعيش أشقاؤها الأربعة في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا. ستشارك في سباق 800 متر.

* جيمس نيانج تشينجيك (دولة جنوب السودان) - ألعاب قوى.

ولد جيمس نيانج تشينجيك البالغ عمره 28 عاما في جنوب السودان وفر من بلاده في 2001 قبل أن يستقر في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا عام 2002. توفي والده في الحرب في 1999. سيشارك في سباق 400 متر.

يتش بور بيل (دولة جنوب السودان) - ألعاب قوى.

ولد يتش بور بيل البالغ عمره 21 عاما في جنوب السودان وفر إلى كينيا في 2005. والده كان جنديا واهتمت والدته بتربيته. عاش داخل مخيم كاكوما للاجئين في كينيا في الفترة من 2005 وحتى 2014. سيشارك في سباق 800 متر.

* يوناس كيندي (اثيوبيا) - ألعاب قوى.

ولد يوناس كيندي البالغ عمره 36 عاما في اثيوبيا واضطر إلى مغادرة بلاده بسبب مشاكل سياسية واستقر في لوكسمبورج في 2012. رغم فوزه بعدة سباقات في لوكسمبورج والمانيا وفرنسا لم يستطع المشاركة في أي بطولة دولية بسبب عدم حصوله على جنسية. يشارك في سباق الماراثون.

* يولاند بوكاسا مابيكا وبوبول ميسنجا (الكونجو الديمقراطية) - جودو.

ولد بوبول ميسنجا (24 عاما) ويولاند بوكاسا مابيكا (28 عاما) في بوكافو في شرق الكونجو الديمقراطية التي تضررت بشدة جراء صراع بين 1998 و2003. قتلت والدة ميسنجا وهو في السادسة من عمره وافترق عن شقيقه وفر من المدينة قبل أن يستقر في كينشاسا بينما انفصلت مابيكا عن عائلتها ونقلت إلى منزل للأطفال في العاصمة حيث بدأت ممارسة الجودو وهي الرياضة التي اختارتها الحكومة للأطفال اليتامى وهي لا تعلم أي شيء عن عائلتها حتى الآن.

سافر هذا الثنائي إلى بطولة العالم 2013 في البرازيل لكن المدربين أخذوا منهما أموالهما وجوازي السفر واحتجزوهما في مقر إقامة الفريق.

نجحت مابيكا في الهروب من الفندق قبل أن تعثر بعد يومين على مجموعة من المهاجرين من الكونجو الديمقراطية وعادت في اليوم التالي لتقنع ميسنجا بالبقاء معها في البرازيل.

حصل الثنائي على حق اللجوء في سبتمبر ايلول 2014. حصد ميسنجا الميدالية البرونزية في بطولة افريقيا للجودو تحت 20 عاما في 2010 في وزن 90 كيلوجراما.