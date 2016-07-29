الأوروغوياني ريبيتو يتولى تدريب بني ياس

أعلن نادي بني ياس المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، توصله لاتفاق مع المدرب بابلو ريبيتو القادم من أوروغواي لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "أكد المكتب الإعلامي أن المدرب بابلو ريبيتو سيصل البلاد يوم السبت المقبل لتوقيع العقد بشكل رسمي بعد أن تم الاتفاق على بنوده على أن يتولى قيادة الفريق بداية من المعسكر الخارجي المقرر إقامته في هولندا بين الأول من الشهر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته".

"وتوصلت إدارة النادي لاتفاق مع ريبيتو على أن يحضر إلى أبوظبي بعد المباراة النهائية التي جمعت فريقه اندبندينتي ديل فايي الإكوادوري وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية".

وسجل ميجيل انخيل بورخا هدفا مبكرا ليمنح فريقه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي لقبه الثاني في كأس ليبرتادوريس بعد الفوز 1-صفر على ضيفه اندبندينتي ديل فايي الإكوادوري في إياب الدور النهائي أمس الأربعاء.

وفاز ناسيونال 2-1 في النتيجة الإجمالية للمباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب 1-1.

ولم يستطع اندبندينتي ديل فايي تكرار نفس الأداء الذي مكنه من إقصاء بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين في الأدوار السابقة.

ودخل بني ياس - الذي حل تاسعا في الدوري الموسم الماضي - في مفاوضات مع عدة مدربين أبرزهم الأرجنتيني رامون دياز والكولومبي رينالدو رويدا الفائز بكأس كوبا ليبرتادوريس مع اتليتيكو ناسيونال.

كما أعلن النادي التعاقد مع المدافع الدولي السابق علي العامري لمدة ثلاثة أعوام قادما من فريق النصر.

وتنطلق مسابقة الدوري منتصف سبتمبر المقبل، وستكون أول مواجهة لريبيتو مع بني ياس خارج أرضه أمام العين بطل موسم 2014-2015.