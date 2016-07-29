كارينيو يعلن قائمة العنابي لمواجهتي إيران وأوزبكستان

اختار دانييل كارينيو، مدرب منتخب قطر، قائمة تضم 28 لاعبا استعدادا لمباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وتلتقي قطر بقيادة كارينيو القادم من أوروغواي مع إيران في طهران ثم أوزبكستان في الدوحة خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والصين وسوريا.

وقال الاتحاد القطري للعبة عبر موقعه على الإنترنت اليوم، إن مرحلة الإعداد الثانية الحالية ستنطلق الاثنين المقبل، يخوض خلالها الفريق مباراة ودية أمام العراق في الدوحة في الثامن من أغسطس.

وأضاف الاتحاد في بيان: "سيدخل المنتخب في الحادي عشر من أغسطس معسكرا تحضيريا في سويسرا قبل أن يخوض مباراة ودية يوم 13 أمام فريق ريال بيتيس الإسباني وكذلك مباراة أخرى أمام منتخب الأردن يوم 18 أغسطس في زوريخ".

"بعدها بيومين يعود الفريق إلى الدوحة لينتظم في معسكر يلعب خلاله مباراة ودية واحدة أمام نظيره التايلاندي يوم 24 أغسطس".

وسيتدرب الفريق في الدوحة حتى موعد السفر إلى طهران في 30 من أغسطس لمواجهة إيران بعدها بيومين ثم العودة للدوحة استعدادا لاستضافة المنتخب الأوزبكي.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة للنهائيات على أن يلتقي ثالث كل مجموعة في مواجهة حاسمة والفائز منهما يخوض مواجهة أخرى من مباراتين مع بطل منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يصعد الفائز منها إلى روسيا 2018.

وتسعى قطر لتحقيق حلم التأهل لأول مرة لكأس العالم قبل أن تستضيف البطولة على أرضها في 2022.